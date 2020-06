Por TSF 29 Junho, 2020 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

O Marítimo venceu, esta segunda-feira, o Benfica por 2-0 com golos de Correa e Rodrigo Pinho, ambos assistidos por Nanu.

Os golos só chegaram no final do jogo, com Nanu a arrancar aos 74' e a cruzar rasteiro para Correa, que só teve de encostar.

Quatro minutos depois, um golo a papel químico. Nanu surge outra vez pela direita e, desta vez, atira cruzado para a finalização de Rodrigo Pinho. Aos 79', 2-0.

Com este resultado, o Marítimo assinou a descida de divisão do Desportivo das Aves, que esta segunda-feira foi derrotado pelo Moreirense.