O Benfica foi aos Açores empatar (1-1) com o Santa Clara, em jogo da 12.ª jornada do campeonato. O encontro, que foi tinha sido interrompido no domingo devido ao mau tempo, ficou marcado pelos golos de Darwin, que abriu o placar aos 33 minutos e o empate da equipa da casa. Fábio Cardoso marcou o golo dos açorianos no decorrer do segundo tempo.

O encontro Santa Clara-Benfica, da 12.ª jornada da I Liga de futebol, suspenso devido ao mau tempo no domingo foi retomado esta segunda-feira, aos cinco minutos de jogo.

Com o relvado já em melhores condições, ambas as equipas procuraram a posse de bola nos minutos iniciais, no estádio de São Miguel, sem público nas bancadas.

A grande novidade na equipa do Benfica era a presença de Ferro no eixo da defesa encarnada, envergando também a braçadeira de capitão. O internacional português cumpriu o seu primeiro jogo como titular nesta temporada.

O primeiro lance de perigo pertenceu à equipa da casa, com Jean Patric a apareceu isolado na área de Vlachodimos. O lance acabou com um corte "in-extremis" de Vertonghen.

Na jogada seguinte, o Benfica foi ao ataque e conseguiu abrir o marcador. Darwin concluiu com êxito um lance de entendimento dos jogadores mais adiantados.

A segunda parte começou com uma contrariedade para ambas as equipas. Jean Patric e Gilberto chocaram na área e saíram lesionados do lance. Ambos foram substituídos.

Aos 60 minutos, o Santa Clara chegou à igualdade. Num cruzamento de Lincoln, Cryzan fez um remate acrobático e a bola ressaltou para Fábio Cardoso, que bateu Vlachodimos.

Perante um resultado que não interessava aos encarnados, o técnico Jorge Jesus lançou Pizzi no jogo, mas faltavam ideias para levar a equipa para o ataque.

A iniciativa das águas esbarrava na organização defensiva da equipa insular. Jesus ainda, sem Seferovic, lançou Ferreyra para o ataque, mas os golos não apareceram.

Onze do Santa Clara: Marco, Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso, Mikel Villanueva, Nené, Anderson Carvalho, Lincoln, Salomão, Cryzan, Jean Patric.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Ferro, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Weigl, Taarabt, Everton, Waldschmidt, Darwin.