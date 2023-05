Por Rui Oliveira Costa 06 Maio, 2023 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Era um dos jogos do título e Rafa deu o empurrão final à superioridade do Benfica. As águias venceram este sábado o SC Braga por 1-0 e ficam mais perto de conquistar o título de campeão nacional.

Depois de ser melhor durante quase todo o jogo, Rafa fez o único golo da partida aos 67 minutos e carimbou o triunfo benfiquista.

Ouça o filme do jogo, com Relato TSF de Ricardo Barras e sonorização de José Manuel Cabo 00:00 00:00

Roger Schmidt decidiu deixar Florentino no banco, lançando Chiquinho e João Neves no meio-campo. No lado direito da defesa, Aursnes volta a assumir o lugar. Nos bracarenses, Al Musrati não contou, por estar lesionado. Artur Jorge escolheu Racic para assumir o lugar.

O Benfica pareceu entrar melhor na partida, a ter mais tempo de posse de bola e a chegar à área bracarense, mas sem conseguir criar lances de perigo.

O primeiro lance perigoso surgiu aos 15 minutos. Grimaldo isolou Gonçalo Ramos, o avançado passou por Matheus e, de ângulo apertado, tentou cruzar para João Mário, mas Borja antecipou-se e fez o corte.

Nos minutos seguintes, o Benfica acercou-se mais a sério da baliza de Matheus, com destaque para a defesa do guardião bracarense a remate de David Neres.

A partir da meia hora de jogo, o SC Braga começou a crescer. Ainda que não tenha conseguido criar perigo, conseguiu ter bola durante alguns minutos, algo que ainda não tinha acontecido.

O jogo partiu nos últimos minutos da primeira parte, com as duas equipas a entrarem na área adversária, mas a não conseguirem marcas.

O primeiro tempo terminou com um lance polémico. Ricardo Horta caiu na área numa dividida com Rafa, mas o árbitro considerou que o jogador do SC Braga simulou a falta e deu-lhe amarelo.

No regresso do intervalo, Artur Jorge promoveu uma alteração. Borja ficou no balneário, aparentemente por limitações físicas, com Nuno Sequeira a entrar para o lado esquerdo da defesa.

A partida apareceu mais dividida e mais partida, com o SC Braga a conseguir saltar mais do que uma vez para o contra-ataque. No entanto, o último passe ia falhando.

E por falar em falhar, o Benfica conseguiu soltar Grimaldo na esquerda, o lateral cruzou rasteiro para Gonçalo Ramos. O internacional português, sozinho e com Matheus pela frente, rematou ao poste.

O golo, esse, chegou pouco depois. Em contra-ataque, David Neres isolou Rafa e o jogador português só teve de escolher o lado para tirar a bola do alcance de Matheus. Aberto o marcador aos 67 minutos.

O SC Braga subiu no terreno e deixou ainda mais espaço nas costas. Num lance semelhante ao do golo, desta vez foi Musa, acabado de entrar, isolou Rafa, mas, desta feita, o jogador do Benfica tentou o chapéu que saiu por cima.

Aos 84 minutos, Bruma tirou João Mário e Aursnes do caminho e cruzou para a área onde apareceu Banza a cabecear por cima.

O período de compensação contou com uma grande ocasião de Banza cortada por António Silva e com uma confusão tremenda nos bancos das duas equipas. Saíram vários cartões vermelhos, todos para elementos que não estavam dentro das quatro linhas.

Pouco depois, Luís Godinho terminou a partida e, com esta vitória, o Benfica ficou mais perto de se tornar campeão nacional. Tem agora nove pontos de vantagem sobre o SC Braga e sete, à condição, sobre o FC Porto, quando faltam três jogos para terminar o campeonato.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Aursnes, António Silva, Otamendi, Grimaldo, João Neves, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Tormena, Niakaté, Borja, Racic, André Horta, Bruma, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Guedes, Ristic, Musa, Florentino, Cher Ndour e Morato.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Serdar, Sequeira, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Pizzi, Banza e Gorby.