Benfica? "Se quisesse ter esperado por algum clube, tinha esperado"

© Carlos Costa/Global Imagens

Por Lusa/TSF 17 Junho, 2020 • 19:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador de futebol do Sporting, Rúben Amorim, afirmou esta quarta-feira que quer continuar a fazer bons resultados, mesmo perante um Tondela aguerrido e que conquistou um empate (0-0) ao rival Benfica, na 25.ª jornada.

A notícia de uma eventual saída de Bruno Lage do comando técnico do Benfica não deixa o treinador do Sporting apreensivo. Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 27.ª ronda da I Liga, e instigado a pronunciar-se sobre a possível saída de Bruno Lage do comando técnico do Benfica, Amorim mostrou-se convicto com a decisão que tomou.

"Se quisesse ter esperado por algum clube, tinha esperado. Estou muito feliz aqui. Adoro as pessoas do Sporting. Espero ganhar muitos jogos para ficar aqui muito tempo", rematou.

Em relação ao jogo com o Tondela, Rúben Amorim afirmou que as ausências de Acuña e Vietto, lesionados, não irão mudar a ideia de jogo dos leões.

"Irá mudar o jogador, pode mudar uma ou outra coisa, porque o adversário é diferente, mas a nossa ideia será a mesma. Nuno Mendes está preparado para ser titular do Sporting. Não quer dizer que vá jogar, mas está preparado. Em relação a Mathieu: nova semana, nova vida. Estiveram todos muito bem. Ele é um jogador com muita experiência internacional. Penso que poderá ser opção", afiançou.

O problema físico de Acuña deixa preocupação nas hostes leoninas, até porque a situação não é recente e chegou ao limite.

"Acuña tem uma lesão que vem de trás. O departamento vem gerindo segundo as queixas dos jogadores, mas chegou a um ponto que o poderia prejudicar. A nossa preocupação é proteger os nossos jogadores e os nossos ativos", defendeu.

No que ao Tondela diz respeito, Rúben Amorim não espera facilidades, até porque, diz, desde que o campeonato recomeçou não tem visto grandes diferenças entre as equipas e os jogos "muito divididos e nem sempre bem jogados, podem dar para os dois lados".

"Espero uma equipa muito organizada, muito organizada a jogar fora de casa. Joga com o bloco baixo e tem jogadores rápidos, como o Murilo. Preparámo-nos para isso, trabalhámos assim durante a semana e é assim que espero o Tondela", afirmou.

Questionado sobre o facto de Lisboa acolher a final a oito da Liga dos Campeões, o treinador reconhece a importância, mas alertou para outros aspetos do futebol.

"Em relação a isso, o presidente do Sporting vai ser recebido pelo Presidente da República e poderá responder melhor. Era importante também que seja dada atenção aos clubes do CNS (Campeonato de Portugal, terceiro escalão). Ainda há pouco tempo vim de lá e há coisas a melhorar. Vamos ter futebol espetáculo aqui e isso é sempre bom", retorquiu.

O Sporting, terceiro classificado, com 46 pontos, em igualdade com o Sporting de Braga, recebe esta quinta-feira o Tondela, 14º, com 29, em jogo da 27.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.