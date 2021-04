Benfica sem os lesionados Nuno Tavares e Gabriel e com Vlachodimos nos convocados

O lateral Nuno Tavares © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Os futebolistas Nuno Tavares e Gabriel ficaram de fora da convocatória do Benfica para o jogo desta segunda-feira, com o Marítimo, da 25.ª jornada da I Liga, devido a lesões, informou o clube lisboeta.

De acordo com o Benfica, o lateral Nuno Tavares apresenta uma entorse no tornozelo esquerdo e o médio Gabriel um traumatismo na perna esquerdo, e não poderão ser opção para o treinador Jorge Jesus, bem como Pizzi, mas, neste caso, pelo facto de o médio internacional português cumprir castigo.

No boletim clínico das águias constam ainda o lateral André Almeida, numa longa recuperação a uma dupla rotura de ligamentos, e o médio grego Andreas Samaris, operado em março ao tendão de Aquiles do pé direito.

Em relação à última convocatória, ainda em março, antes da paragem para os jogos das seleções, para o jogo em casa do Sporting de Braga, que o Benfica venceu por 2-0, Jorge Jesus fez regressar o avançado Gonçalo Ramos.

O guarda-redes internacional grego Vlachodimos, que perdeu a titularidade da baliza para Helton Leite, integra a lista de 20 convocados, depois de ter mostrado, em entrevista, vontade de sair do clube, e sido alvo de um reparo público de Jorge Jesus.

"Não pergunto a nenhum jogador porque os ponho a jogar, nem autorizo que nenhum jogador me pergunte porque não joga. São as minhas decisões, eu é que sou o treinador e mais nada", disse o técnico, na conferência de imprensa de lançamento do jogo.

O Benfica, terceiro classificado na I Liga, recebe hoje o Marítimo, 17.º e penúltimo, em jogo da 25.ª jornada, com início marcado para as 19:00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de futebol de Évora.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

- Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo e Jardel.

- Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Taarabt, Rafa, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho.

- Avançados: Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.