João Mário abre o marcador. Benfica 1-0 Spartak (2.ª parte)

Em dia de jogo importante, 20 mil adeptos regressaram às bancadas da Luz para apoiar o Benfica num dos objetivos fulcrais da temporada: entrar na Liga dos Campeões. Depois de um bom resultado na Rússia, Jorge Jesus usou o seu onze "base" para fazer frente à equipa de Rui Vitória.

Na conferência de imprensa, Jesus disse que a vitória alcançada em Moscovo "não servia de nada" e assim lançava o mote para este encontro porque só a vitória interessava. Sem o avançado Seferovic, a contas com uma lesão sofrida no jogo da primeira mão, o técnico dos encarnados manteve Gonçalo Ramos como a peça mais avançada do ataque.

Do outro lado, os jogadores do Benfica sabiam que estava uma formação ferida no orgulho, uma vez que além da derrota na primeira mão com as águias, também perdeu no campeonato russo.

À semelhança do que acontece em Moscovo e em Moreira de Cónegos, o Benfica entrou nesta partida também a todo o gás, colocando uma enorme pressão na defensiva russa, que não saía do seu meio campo.

Apesar do domínio avassalador nos minutos iniciais, os encarnados só criaram um lance de verdadeiro perigo aos 22 minutos, com um remate de Pizzi à entrada da área, mas que sofreu um ressalto e passou por cima da baliza forasteira.

Na primeira meia hora de jogo, o Benfica alcançou 70% da posse de bola. O Spartak limitava-se a jogar no seu meio-campo, tentando impedir a circulação de bola encarnada. Aqui, havia uma peça-chave: João Mário mostrava toda a sua qualidade técnica, muito elogiada pelo treinador Jorge Jesus.

No entanto, o ataque encarando mostrava-se ansioso e sem conseguir a melhor definição nas várias jogadas criadas perto da área do adversário. O ataque necessitava de "afinação" e o jogo foi para intervalo sem golos.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Pizzi, Gonçalo Ramos e Rafa.

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Everton, Waldschmidt, Meite, Yaremchuk, Gil Dias, Taarabt, Florentino, Gedson, Morato e Carlos Vinicius.

Onze do Spartak: Maksimenko, Ayrton, Gigot, Dzhikiya, Rasskazov, Zobnin, Lomovitaki, Umyarov, Larsson, Bakaev e Ponce.

Suplentes: Akmurzin, Rebrov, Hendrix, Sobolev, Ignatov, Kutepov, Král, Eschenko, Gaponov, Litvinov e Mirzov