Conheça os onzes do Benfica-Sporting

O Sporting, detentor do troféu, e um desfalcado Benfica disputam este sábado em Leiria a 15.ª edição da Taça da Liga, com os leões a partirem como favoritos, apesar da inconsistência vivida nas últimas semanas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Morato, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Meïté, João Mário; Diogo Gonçalves, Everton, Yaremchuk.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Gonçalo Inácio, Feddal; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

O momento vivido por ambos não é o melhor, mas, ainda assim, e tendo em conta o último confronto entre os dois rivais, para 13.ª jornada da I Liga, a 3 de dezembro de 2021, que resultou num triunfo esclarecedor da equipa campeã nacional em pleno Estádio da Luz (3-1), Rúben Amorim e os seus pupilos terão mais argumentos para conquistar o caneco, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

O duelo entre águias, que ganharam sete vezes a Taça da Liga, e leões, vencedores em três ocasiões, disputam a 15.ª edição do troféu a partir das 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Manuel Mota.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gil Dias, André Almeida, Ferro, Pizzi, Taarabt, Paulo Bernardo, Henrique Araújo, Gonçalo Ramos.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Pedro Porro, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane, Nuno Santos, Tiago Tomás, Geny Catamo.