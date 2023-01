Benfica-Sporting, um dérbi em que as águias "têm mesmo de ganhar" e os leões "vão jogar para vencer"

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Este domingo é dia de jogo grande na Luz, entre Benfica e Sporting, a partir das 18h00. É um dérbi em que o Benfica "tem mesmo de ganhar" e de pouco valor para o Sporting na luta pelo título. É desta forma que Manuel José, antigo treinador de águias e leões, lança, na TSF, o dérbi de Lisboa. O treinador coloca o Sporting fora da luta pelo título e o Benfica com uma excelente oportunidade para consolidar a liderança.

Com 12 pontos de atraso para o Benfica, só um resultado interessa ao Sporting: "jogar para ganhar". Contudo, os leões deveriam rever a estrutura defensiva para o dérbi desta tarde. É esta a opinião de Eurico Gomes, antigo jogador das águias e dos leões e o único jogador português que foi campeão nacional pelos três grandes do futebol português. Eurico Gomes antevê, na TSF, o dérbi entre Benfica e Sporting.

O Benfica recebe este domingo o Sporting, num dérbi de Lisboa que é o jogo grande da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de seguir na liderança destacada após a vitória do Sporting de Braga.

Depois do triunfo minhoto na receção ao Boavista (1-0), os comandados de Artur Jorge são segundos, com 37 pontos, a três do líder, pressionando as 'águias', que entram em campo antes de o FC Porto, terceiro com 33, receber o Famalicão (20h30).

Após o apuramento na Taça de Portugal no reduto do Varzim (2-0), os 'encarnados' apresentam-se na máxima força ante o rival, com o campeão do mundo pela Argentina Enzo Fernández reintegrado e galvanizado pelo golo apontado na Póvoa.

Ainda sem os reforços Schjelderup e Tengstedt, Roger Schmidt quererá vencer os 'leões' e aprofundar a crise fora de Alvalade dos forasteiros, que em 2021/22 venceram na Luz por 3-1.

Para a equipa treinada por Rúben Amorim, só a vitória permite manter ténues expectativas de chegar ao título, com a liderança já a 12 pontos, ainda que os 'verdes e brancos' devam, em especial após o desaire na Madeira com o Marítimo (1-0), concentrar a atenção nos outros lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.