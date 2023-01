Benfica tem mais 25 triunfos do que o Sporting em 314 dérbis

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

O Benfica lidera com uma vantagem de 25 triunfos o histórico do dérbi futebolístico com o Sporting, que tem marcado para domingo, na Luz, o seu 315.º capítulo, de uma lenda iniciada em 1907.

Em 314 encontros, as águias somam 137 vitórias, contra 112 dos leões, liderando também no que respeita aos golos, com mais 52 (531 contra 479), isto num duelo que regista ainda 65 igualdades.

Na época passada, o Sporting chegou a encurtar a diferença de 26 para 24 triunfos, ao vencer os dois primeiros encontros, por 3-1 na Luz, para o campeonato, e por 2-1, com reviravolta, em Leiria, na final da Taça da Liga.

Em 3 de dezembro de 2021, na ronda 13 da I Liga, os comandados de Rúben Amorim venceram fora o 'onze' liderado por Jorge Jesus, num encontro em que entraram nos descontos a liderar por 3-0.

O espanhol Pablo Sarabia, aos oito minutos, Paulinho, aos 62, e Matheus Nunes, aos 68, marcaram os tentos dos 'leões', enquanto o suplente Pizzi, amenizou o 'tamanho' do desaire das 'águias', já muito perto do final, aos 90+6.

Em 29 de janeiro de 2022, na neutra Leiria, o Sporting voltou a impor-se, agora face a um conjunto já liderado por Nélson Veríssimo, na final da 15.ª edição da Taça da Liga.

Os encarnados adiantaram-se, aos 23 minutos, por intermédio do brasileiro Everton, mas, na segunda parte, os leões deram a volta, com golos do central Gonçalo Inácio, aos 49, e novamente do espanhol Pablo Sarabia, aos 78.

A última palavra em 2021/22 pertenceu, porém, ao Benfica, que, em 17 de abril, acabou, praticamente, com as hipóteses do Sporting de lutar pelo título com o FC Porto - ficou a nove pontos -, ao vencer em Alvalade por 2-0.

O uruguaio Darwin Núñez, que no final da época partiu para o Liverpool, e Gil Dias, aos 14 e 90+2 minutos, respetivamente, selaram o triunfo dos encarnados.

Assim, o Benfica voltou a ter 25 triunfos de vantagem, entre jogos da I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, Campeonato de Portugal e também do Regional de Lisboa, e mais 52 golos, sendo que, neste campo, o rei individual é o violino Peyroteo, com 48, contra 27 do rei Eusébio.

No que respeita apenas à I Liga, o Benfica tem uma vantagem ainda maior, com mais 33 triunfos (82 contra 49), sendo que lidera ainda na Taça da Liga (dois contra um).

Em relação às outras competições, os verde e brancos comandam na Taça de Portugal (19-16) e na Supertaça (3-2), e também fecharam em vantagem o Campeonato de Portugal (3-2) e o Regional de Lisboa (37-33).

A liderança expressiva das águias deve-se, em grande parte, aos tempos mais recentes, sendo que, na segunda década do século XXI, conseguiram a margem mais 'esmagadora' em qualquer período de dez anos.

O conjunto benfiquista somou 15 vitórias, contra apenas cinco dos 'leões', o seu pior registo absoluto desde o período entre 1910/11 a 1919/20.

Depois desta grande desvantagem, o Sporting lidera, porém, a presente década (desde 2020/21), com três triunfos, contra dois do Benfica.

A história do dérbi começou com dois triunfos dos 'leões', o primeiro em 1 de dezembro de 1907, por 2-1, face ao ainda Sport Lisboa, no Campo da Quinta Nova, em Carcavelos, onde, segundo as crónicas da altura, os seus jogadores fugiram da chuva e só voltaram obrigados pelo árbitro.

Apesar desse desaire, os encarnados ganharam (4-2) o conjunto dos poucos jogos (seis) realizados na primeira década do século XX, assumindo uma superioridade ainda maior na segunda, com 13 triunfos, contra apenas cinco dos leões.

As águias chegaram a ter mais dez vitórias, só que o Sporting respondeu: foi melhor nas quatro décadas seguintes e no final da temporada 1949/50 já tinha dado a volta ao histórico - 56 triunfos, contra 54 do Benfica.

O melhor período do Sporting foi a década de 40, com mais de 50% de vitórias (21, em 40) e 101 golos - recorde em qualquer década -, em pleno reinado dos cinco violinos (Peyroteo, Vasques, Albano, Travaços e Jesus Correia).

Depois, o clube da Luz passou a dominar por completo e reinou nas quatro décadas seguintes, sobretudo na de 70, ainda como o Pantera Negra Eusébio da Silva Ferreira a ditar leis: 15 triunfos em 27 jogos (55,6%).

Os leões equilibraram na primeira década do século XXI (oito triunfos para cada lado e outros tantos empates), mas, na segunda, o Benfica foi implacável, com 15 vitórias, contra apenas cinco, e 43 golos marcados, contra 24.

O Benfica e o Sporting defrontam-se no domingo, a partir das 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 16.ª jornada da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol.