Benfica tenta assegurar os oitavos da Liga dos Campeões na receção à Juventus

25 Outubro, 2022

O Benfica pode esta terça-feira assegurar o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol na receção aos italianos da Juventus, que está obrigada a vencer no Estádio da Luz, na quinta jornada do Grupo H.

Um triunfo deixa automaticamente os 'encarnados' com lugar garantido na próxima fase da 'Champions', embora um empate também possa servir, caso, no outro encontro do agrupamento, o Maccabi Haifa não consiga bater em França o Paris Saint-Germain.

O Benfica recebe a Juventus numa altura em que continua imbatível em todas as provas em 2022/23, depois de ter vencido o FC Porto (1-0) no Dragão na sexta-feira, para a I Liga portuguesa.

Do lado dos italianos, o argentino Di Maria, antigo jogador do Benfica, deverá falhar o regresso à Luz, por causa de problemas físicos.

O encontro está agendado para as 20h00.