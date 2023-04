Benfica tenta regressar aos triunfos em Chaves, FC Porto recebe o Santa Clara

Na última jornada, o FC Porto venceu o Benfica na Luz © Tiago Petinga/Lusa

O Benfica tenta este sábado regressar às vitórias no campo do Desportivo de Chaves, com o FC Porto, que recebe o Santa Clara, a 'torcer' por nova 'escorregadela' do líder, na 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'encarnados' viajam para Trás-os-Montes numa altura em que vivem o período mais difícil da atual temporada, depois de duas derrotas seguidas e ambas na Luz: a primeira frente ao FC Porto (2-1), para o campeonato, e a segunda perante o Inter Milão (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Com sete pontos de vantagem no topo da I Liga, o Benfica, que estará privado de Florentino, castigado, necessita de bater o 11.º classificado da prova para acabar com a 'minicrise' e resfriar as aspirações dos 'dragões', atuais campeões nacionais, que ganharam nova esperança após o triunfo na última jornada, em Lisboa.

O Chaves-Benfica está agendado para as 18:00, com o FC Porto, segundo classificado, a medir forças com o lanterna-vermelha Santa Clara pouco depois, às 20:30, num encontro em que a equipa de Sérgio Conceição é 'superfavorita', mesmo sem o avançado iraniano Taremi, que é baixa certa devido a castigo.

Mesmo assim, na primeira volta, os 'dragões' tropeçaram nos Açores, regressando a casa com apenas um empate (1-1) na 'bagagem'.

Também hoje, o Estoril Praia recebe o Portimonense e o Marítimo joga na Madeira com o Paços de Ferreira, naquele que será, de acordo com as contas oficias da Liga, o jogo 20.000 da história do primeiro escalão português.

A contabilidade teve início em 20 de janeiro de 1935, no denominado Campeonato da I Liga Experimental, com Benfica e Vitória de Sétubal a medirem forças no Campo das Amoreiras, em Lisboa.

A ronda arrancou na sexta-feira com a vitória do Famalicão em casa sobre o Vitória de Guimarães, por 2-1.