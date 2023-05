Benfica termina em terceiro na Liga dos Campeões de futsal

© Estela Silva/Lusa (arquivo)

O Benfica conquistou este domingo a medalha de bronze da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os belgas do Anderlecht, por 4-3, no jogo de atribuição do terceiro lugar.

Em Palma de Maiorca, Chishkala (06 e 24 minutos), Diego Nunes (27) e Arthur (30) fizeram os golos do Benfica, enquanto Gréllo (17 e 39) e Diego Roncaglio (33) marcaram para os belgas.

Campeão europeu em 2019/10, o Benfica assegurou a terceira medalha de bronze, a segunda consecutiva (2015/16 e 2021/22), além de ter sido finalista em 2003/04.

O Sporting joga ainda hoje a final, frente aos anfitriões do Palma Futsal, procurando o terceiro título europeu.