Direto: Jardel e Gabriel no onze do Benfica

O Benfica pode recuperar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, caso triunfe na receção ao Tondela, em jogo da 25.ª jornada, a primeira da retoma após a paragem devido à covid-19.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Gabriel e Rafa; Taarabt e Vinícius.

Suplentes do Benfica: Svilar, Tomás Tavares, Ferro, Cervi, Jota, Dyego Sousa e Seferovic.

Onze do Tondela: Cláudio Ramos; Petkovic, Phillipe Sampaio, Yohan Tavares e Filipe Ferreira; Murillo, João Pedro, Pepelu e Richard Rodrigues; Ricardo Valente e Rúben Fonseca.

Suplentes do Tondela: Babacar, Jaquité, António Xavier, Pité, Tiago, Ricardo Alves e Jonathan Toro.

Após quase três meses de interregno, os "encarnados" podem aproveitar o deslize do ainda líder FC Porto, que na quarta-feira perdeu em casa do Famalicão (2-1), ficando com apenas um ponto de vantagem.

O campeão apresenta-se praticamente na máxima força - apenas David Tavares, infetado com covid-19, está fora das opções do treinador Bruno Lage - frente ao Tondela, 14.º classificado.

A chegada dos campeões nacionais ao Estádio da Luz ficou marcada pela presença de dezenas de adeptos, na rotunda Cosme Damião, contrastando com a habital multidão que costuma acompanhar o autocarro da equipa.

Na luta pelo acesso à Liga Europa, o Sporting (quarto) visita o Vitória de Guimarães (sétimo), com um recorde negativo a pairar sobre a cabeça dos 'leões', que se veem confrontados com a hipótese inédita de atingirem 16 derrotas numa temporada no conjunto das várias competições.

Todos os encontros da I Liga são jogados à porta fechada, para impedir a propagação da covid-19, por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS).