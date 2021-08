Por TSF/Lusa 29 Agosto, 2021 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica venceu este domingo o Tondela por 2-1, no Estádio da Luz, isolando-se na liderança do campeonato. O Tondela chegou primeiro ao golo, aos 22 minutos. Já na segunda parte, aos 71 minutos, Rafa conseguiu chegar ao empate, depois de um canto. A três minutos dos 90', Gilberto dá a vitória às águias.

Gilberto foi considerado o homem do jogo.

Com o quarto triunfo seguido na prova, o Benfica soma 12 pontos, mais dois do que Sporting, FC Porto e Estoril Praia, na jornada anterior ao embate entre 'leões' e 'dragões', enquanto o Tondela permanece no 12.º lugar, com os mesmos três pontos de Paços de Ferreira e Arouca.

Aos 9 minutos, surge o primeiro cartão do jogo. Amarelo para Pizzi. Dez minutos depois, primeiro cartão amarelo para Khacef, do Tondela.

Aos 22 minutos, o Tondela inaugura o marcador com um golo de Salvador Agra. Aos 35 minutos, cartão amarelo para Niasse, guarda-redes do Tondela, por demorar tempo a repor a bola em jogo.

Quando faltam 2 minutos para os 45', remate perigoso de João Mário que poderia dar o empate ao Benfica.

Ao intervalo, Jorge Jesus faz três alterações. Rafa entra para o lugar de Pizzi, Gilberto para o lugar de Meité e Weigl para a posição de André Almeida.

Aos 47 minutos, entrada forte do Benfica com Gilberto perto de fazer o empate. Três minutos depois, Everton recebe cartão amarelo.

Aos 54 minutos, é a vez de Gonçalo Ramo ficar perto do empate. Quatro minutos depois, cartão amarelo para Undabarrena do Tondela.

Aos 62 minutos, nova substituição no Benfica. Sai Darwin e entra Rodrigo Pinho, que se estreia na equipa. Pouco depois, mais duas defesas do guarda-redes do Tondela que impedem o empate das águias.

Aos 71 minutos, Rafa faz o empate para a equipa da casa, na sequência de um canto. Três minutos depois, sai Gonçalo Ramos e entra Seferovic.

Logo a seguir, há três substituições para o Tondela. Bebeto entra para lugar de Tiago Almeida. Daniel dos Anjos dá lugar a Dadashov e Rafael Barbosa entra para a posição de Agra.

Aos 82 minutos, última substituição para o Tondela. Sai Undabarrena e entra Murillo.

A três minutos dos 90', Gilberto desfaz a igualdade e marca para o Benfica.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo; Meïté, João Mário, Pizzi, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Núñez.

Onze do Tondela: Niasse; Tiago Almeida, Jota, Eduardo Quaresma, Neto Borges; Undabarrena, João Pedro, Pedro Augusto; Salvador Agra, Khacef, Daniel dos Anjos.