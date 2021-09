Benfica um mês sem Seferovic devido a lesão muscular

Seferovic © Miguel Pereira/Global Imagens

Por TSF 19 Setembro, 2021 • 10:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica não vai poder contar com Seferovic durante um mês. O jornal A Bola adianta que o avançado teve uma lesão muscular e só deve regressar depois da pausa para as seleções, já no mês de outubro.

Na Liga, o Benfica fecha a jornada 6 na segunda-feira, num jogo contra o Boavista. Este domingo, o FC Porto recebe o Moreirense, às 18h. Já o Sporting defronta o Estorial Praia quando forem 20h30.

No sábado houve três jogos e três empates. O Arouca e o Vitória de Guimarães empataram a duas bolas e o Belenenses SAD-Gil Vicente terminou empatado a uma bola, enquanto o jogo entre o Famalicão e o Marítimo acabou empatado sem golos.