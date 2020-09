Benfica vai convidar 20 sócios do clube para assistir ao jogo de sábado na tribuna presidencial

© Gerardo Santos / Global Imagens

O Benfica vai convidar 20 sócios do clube a assistirem ao jogo com o Moreirense, este sábado, na tribuna presidencial do Estádio da Luz, sabe a TSF.

Para entrarem no recinto das 'águas', os adeptos têm de ter o Red Pass e ter marcado presença em todos os jogos da época passada.

Conta ainda para a escolha dos convidados o número de anos de sócio: quantos mais melhor.

A TSF sabe ainda que este convite vai ser estendido aos representantes das sete casas do Benfica mais antigas do país, que poderão também assistir às próximas partidas na tribuna presidencial, local emblemático do Estádio da Luz onde há 130 lugares sentados.

O Benfica recebe este sábado o Moreirense e no dia 4 de outubro parte para a terceira jornada frente ao Farense.

O Vitória de Guimarães já tinha manifestado intenção de convidar por sorteio, quarenta sócios para assistir aos jogos do clube na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques, mas a Administração Regional de Saúde do Norte recusou a ideia.

Em comunicado, a ARS Norte emitiu um parecer desfavorável, referindo apenas, em comunicado, que "não é permitida a presença de público" nos estádios.

Notícia em atualização

