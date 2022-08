Benfica vai defrontar o Dinamo Kiev no play-off da Liga dos Campeões

© Grzegorz Michalowski/EPA

O Dinamo Kiev vai ser o adversário do Benfica no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os ucranianos venceram o Sturm Graz por 2-1 na segunda mão da terceira pré-eliminatória da competição, depois de já ter vencido no primeiro jogo.

Os austríacos começaram melhor e marcaram o 1-0 aos 27 minutos por Rasmus Höjlund. A partida terminou com a vantagem do Sturm Graz, mas, no prolongamento, os ucranianos deram a volta ao marcador. Vivcharenko e Tsygankov marcaram os golos da vitória do Dinamo Kiev.

O Benfica terá de ultrapassar os ucranianos no play-off para fazer companhia a FC Porto e Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.