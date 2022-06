Benfica vence FC Porto de forma categórica e ganha vantagem na final

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Benfica venceu este sábado o FC Porto por 79-58, no primeiro jogo da final da Liga portuguesa de basquetebol, disputado no pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo que dominou por completo desde o primeiro minuto.

A vitória da equipa de Norberto Alves, tão clara quanto justa, foi conseguida devido a uma taxa de finalização acima da média e em que se destacaram Frank Gaines, com 17 pontos marcados, Aaron Broussard, com 14, e Ivan Almeida, com 13 .

Do lado dos FC Porto, que teve um jogo muito abaixo das expectativas, com muitos erros defensivos e ineficaz no ataque, 'salvou-se' Rashard Odomes, com 14 pontos.

A jogar em casa e à procura do título de campeão nacional que lhe foge desde 2017, o Benfica entrou muito bem na partida e nos primeiros minutos conseguiu construir uma vantagem sólida, chegando a liderar por 9-1.

O FC Porto, que não vence o campeonato desde 2016, reagiu à surpresa inicial com maior acerto na defesa, equilibrou a partida e colocou-se a apenas três pontos das 'águias' no final do primeiro parcial, período marcado pelas muitas falhas nos lançamentos.

O Benfica voltou a entrar melhor no segundo período, mudou a sua estratégia defensiva, e disparou na liderança do marcador, alcançando a maior diferença ao intervalo, com 14 pontos de vantagem, que se fixou nos 40-26.

O bom momento do Benfica manteve-se após o intervalo e nos primeiros minutos do segundo tempo, graças a três lançamentos triplos bem sucedidos, a vantagem 'encarnada' subiu para 20 pontos perante um FC Porto 'atordoado' e sem conseguir chegar ao cesto.

O jogo do FC Porto tornou-se incaracterístico, sem forma de ferir o Benfica, e os 'encanados' aproveitaram para gerir a vantagem, mantendo uma percentagem alta de lançamentos triplos e fechando o terceiro período com 62-41 no marcador.

Com mais de 20 pontos de desvantagem à entrada para o último período, o FC Porto foi incapaz de se aproximar da liderança 'encarnada' e o Benfica, com os triplos a 'caírem' de forma consecutiva, aproveitou para conseguir uma vitória tranquila e expressiva, fechando o encontro em 79-58.

O próximo jogo da final está agendado para segunda-feira, novamente na casa do Benfica, a partir das 19h00.