Benfica vence Lille em jogo de preparação

O Benfica venceu esta quarta-feira os franceses do Lille por 1-0, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, disputado no Estádio do Algarve.

A equipa 'encarnada' marcou o único golo da partida aos 28 minutos, por intermédio do avançado Gonçalo Ramos, conseguindo bater o atual campeão francês, que contou com o português Tiago Djaló no 'onze' titular.

O Benfica, que na pré-época soma cinco triunfos, um empate e uma derrota, está a preparar a visita ao Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, agendada para 04 de agosto, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.