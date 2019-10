Benfica vence particular com Alverca, com golos de Vinícius e De Tomás

© Pedro Rocha / Global Imagens

Por Lusa 09 Outubro, 2019 • 19:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica venceu o Alverca por 2-0, com golos de Carlos Vinícius e Raúl de Tomás, em jogo de preparação realizado no centro de estágios dos 'encarnados', no Seixal, esta quarta-feira.

Pub Pub

Aproveitando a pausa nas competições internas para jogos de seleções, os campeões nacionais defrontaram a formação do Campeonato de Portugal vencendo com golos dos avançados brasileiro e espanhol, que chegaram esta época à Luz.

Pub Pub

O técnico Bruno Lage fez alinhar os seguintes jogadores de início: Zlobin, Filipe Cruz, Jardel, Ferro, Grimaldo, Samaris, Gabriel, Caio Lucas, Cervi, Carlos Vinícius e Raúl de Tomás.

As 'águias' continuam a preparar o encontro com o Cova da Piedade, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para 18 de outubro, no reduto da equipa da II Liga.

Por seu lado, o Alverca, que lidera a Série D do Campeonato de Portugal, vai ser o adversário do Sporting na prova 'rainha', recebendo os 'leões' em 17 de outubro.