Benfica vence Southampton por 2-0 com Kökçü a titular. Veja os golos

David Neres marcou o primeiro golo do jogo

O Benfica venceu esta quarta-feira o Southampton por 2-0, no primeiro jogo de preparação para a nova temporada. David Neres e Ristic marcaram os dois golos da partida.

Neres foi o jogador em maior destaque neste primeiro teste, não só pelo golo que marcou, mas também pelas oportunidades que criou.

O da tarde!#PréÉpoca pic.twitter.com/uKXnNFhX22 - SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2023

O 2-0, por Mihailo!#PréÉpoca pic.twitter.com/mODQ0U0sR1 - SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2023

Este jogo de preparação, que decorreu em St. Georges Park, Inglaterra, marcou a estreia no onze do Benfica do médio Kökçü. O reforço turco jogou no meio-campo ao lado de Chiquinho, mostrando já algum entrosamento com os colegas.

Na segunda parte o treinador Roger Schmidt fez várias alterações e fez entrar vários jovens, como Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, Schjelderup e Tiago Gouveia. Com estas alterações o jogo perdeu alguma velocidade.

Destaque para a presença de Di Maria e David Jurásek. Os reforços, que chegaram na terça-feira a Inglaterra, viram o jogo na bancada, ao lado do capitão Otamendi.

Onze da 1.ª parte: Samuel Soares; João Victor, Lucas Veríssimo, Morato e Ristic; Chiquinho e Kökçü; Neres, Rafa e Aursnes; Musa

Onze da 2.ª parte: Samuel Soares; Bah, António Silva, Tomás Araújo e Rafael Rodrigues; Florentino e João Neves; João Mário, Tiago Gouveia e Schjelderup; Tengstedt