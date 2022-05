Benfica vence Sporting e é bicampeão nacional de futebol feminino

Por Gonçalo Teles 08 Maio, 2022 • 18:02 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica sagrou-se este domingo bicampeão nacional de futebol feminino ao vencer o Sporting por 3-1 em encontro da 12.ª jornada da fase de apuramento do campeão da I Liga.

Ouça a reportagem de Tiago Santos no momento em que o Benfica confirma o bicampeonato. 00:00 00:00

Num estádio da Luz com recorde de assistência em jogos oficiais no futebol feminino português - foram 14.221 os adeptos presentes nas bancadas - , e logo aos quatro minutos, Carole Costa aproveitou para fazer o 1-0 depois de uma saída mal medida pela guarda-redes do Sporting, Doric Bacic.

A vantagem duplicou-se logo aos 12 minutos, quando Andreia Faria concluiu da melhor forma um contra-ataque conduzido por Cloé Lacasse.

Ana Vitória fez o 3-0 já aos 75', aproveitando um ressalto na grande área sportinguista para rematar rasteiro e cruzado.

Até ao final do jogo, a guarda-redes encarnada Katelin Talbert ainda brilhou ao defender uma grande penalidade de Joana Marchão.

O Sporting conseguiu reduzir a desvantagem para 3-1, já depois dos 90', por Bruna Lourenço.

Com esta vitória, as águias somam 36 pontos na liderança do campeonato, mais nove do que o Sporting, segundo, com 27 pontos, e sagram-se campeãs nacionais pelo segundo ano consecutivo, igualando o número de troféus do Sporting, num palmarés liderado pelo 1.º Dezembro, com 12 títulos, mais um do que o Boavista.