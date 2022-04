Benfica vence Youth League com goleada sobre o RB Salzburg. Veja os golos

© Laurent Gillieron/EPA

O Benfica venceu, esta segunda-feira, pela primeira vez, a UEFA Youth League ao golear os austríacos do RB Salzburg por 6-0 em Nyon, na Suíça. Martim Neto, Cher Ndour, Luís Semedo e Henrique Araújo, por três vezes, marcaram os golos dos jovens encarnados, que assim conquistaram a chamada Liga dos Campeões dos jovens.

O jogo começou praticamente com o primeiro golo do Benfica, quando Martim Neto rematou cruzado para o 1-0 após uma jogada de insistência.

O 2-0 chegaria pouco antes dos 15 minutos de jogo, após uma jogada que começou nos pés do guarda-redes do Benfica e, em poucos passes, terminou numa finalização com sucesso de Henrique Araújo.

Cher Ndour, médio italiano de 17 anos, assinou o 3-0 aos 52', depois de um cruzamento de Pedro Santos ter sofrido um desvio num defesa austríaco.

Henrique Araújo aumentou a vantagem ao vencer no um para um com o guarda-redes Stejskal: correu em direção à baliza, fintou o guardião e rematou para a baliza vazia.

Aos 69', Pedro Santos voltou a subir pelo lado direito e, desta vez, entregou a Luís Semedo, que tirou um adversário do caminho e rematou rasteiro para o 5-0.

Henrique Araújo acabou por completar um hat-trick aos 89', quando converteu uma grande penalidade que deixou o guarda-redes do Salzburg pregado ao chão.

Depois de três finais perdidas na prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, em 2014, 2017 e 2020, à quarta foi de vez para as águias. Este foi o segundo título de Portugal na competição, depois de o FC Porto a ter conquistado em 2018/19, ao bater na final os ingleses do Chelsea 3-1, num palmarés liderado por Chelsea e Barcelona (Espanha), ambos com dois títulos, enquanto o Salzburgo venceu também uma edição.