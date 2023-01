Benfica vencer o dérbi "é um passo importante" rumo ao título

Varandas Fernandes, antigo vice-presidente do Benfica © Vítor Rios / Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro 12 Janeiro, 2023 • 14:14

O antigo vice-presidente do Benfica, João Varandas Fernandes, entende que uma vitória dos encarnados frente ao Sporting, no próximo domingo, coloca o clube numa boa posição para conquistar o título nacional, mas ressalva que é muito importante travar a euforia dos adeptos.

"É um passo importante [vencer o Sporting], é uma vitória num dérbi sobre o rival, logo muito importante. Nós benfiquistas, estamos muito na expectativa de obter um resultado francamente positivo que nos leve a aumentar a pontuação que temos neste momento que já é grande", começa por referir o ex-dirigente das águias.

Apesar do Benfica seguir isolado na liderança, com uma boa vantagem sobre os rivais, Varandas Fernandes pede também alguma contenção aos adeptos: "Pela importância que tem o dérbi, não deve ser visto de forma demasiadamente eufórica. Nós benfiquistas somos exigentes e queremos ganhar. Confiamos na equipa e no treinador mas é importante apoiarmos sem euforia".

O antigo vice-presidente do Benfica confessa na TSF que vai ao estádio ver o jogo e gostava de "ver a lotação esgotada, vibrar e ver o Benfica ganhar".