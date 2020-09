Benfica vende Rúben Dias ao City por 68 milhões de euros

Rúben Dias ruma a Inglaterra e será companheiro de Bernardo Silva e João Cancelo © EPA

O Benfica oficializou este domingo a venda de Rúben Dias ao Manchester City. Pelo central de 23 anos, o Benfica vai encaixar 68 milhões de euros, mais três milhões e seiscentos mil euros por objetivos.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias, pelo montante de € 68.000.000 (sessenta e oito milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City. Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City", lê-se numa nota enviada à CMVM

Em sentido inverso chega Otamendi. O central argentino foi adquirido por 15 milhões, como explica o clube também numa nota ao mercado.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester City para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Nicolás Otamendi, pelo montante de € 15.000.000 (quinze milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos", lê-se no comunicado.