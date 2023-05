Benfica vende Weigl ao Mönchengladbach por 7,2 milhões de euros

© Octavio Passos/Global Imagens (arquivo)

O Benfica comunicou, esta sexta-feira, a venda do médio alemão Julian Weigl ao Borussia Mönchengladbach por pouco mais de sete milhões de euros.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as águias comunicam a venda da "totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, por um montante de € 7.179.487,10 (sete milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e dez cêntimos)".

O M'gladbach tem ainda direito, informam as águias, a "reter o mecanismo de solidariedade de 5%" para distribuir depois o valor resultantes pelos clubes que formaram o jogador.

A SAD encarnada paga ainda serviços de intermediação no valor de "9,27% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade".

"Estamos muito felizes que o Julian tenha aceitado a nossa oferta e que vá continuar no clube. Desde que chegou, tem sido um líder. É um jogador muito importante para equipa, não só pelas suas qualidades, mas também pela sua personalidade", lê-se numa nota publicada no site oficial do atual 10.º classificado da Bundesliga.

Esta temporada, o jogador de 27 anos leva 20 jogos e um golo pelo emblema de Mönchengladbach.

Weigl abandona assim definitivamente o Benfica depois de quatro temporadas ligado aos encarnados, esta última a atuar na Alemanha por empréstimo, depois de ter perdido espaço no plantel do seu compatriota Roger Schmidt.

O internacional alemão (seis jogos) chegou à Luz a meio da época de 2019/20, vindo do Borussia Dortmund, mas acaba por abandonar o futebol português sem qualquer título conquistado.

Ao todo, Weigl fez 112 jogos pelo Benfica em todas as provas e apontou cinco golos.

Antes do Benfica e do Borussia Dortmund, o médio fez toda a sua formação e iniciou a carreira no Munique 1860.