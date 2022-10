Benfica visita "terciário" Caldas na estreia na Taça de Portugal

© Tiago Petinga/Lusa

O Benfica, líder da I Liga de futebol, estreia-se este domingo na Taça de Portugal da época 2022/23, da qual é recordista de títulos, ao deslocar-se ao estádio do Caldas, da Liga 3, em jogo da terceira eliminatória.

A equipa lisboeta, ainda sem qualquer derrota sofrida nesta temporada, defronta, a partir das 20h45, o segundo classificado da Série B do terceiro escalão, que na ronda anterior da Taça de Portugal eliminou o Sporting da Covilhã, da II Liga, precipitando a saída do treinador Leonel Pontes nos serranos.

Os 'encarnados' lideram a I Liga, com 25 pontos, após nove jornadas, sem ter perdido qualquer um dos 17 jogos desta temporada, enquanto o emblema das Caldas da Rainha segue no segundo lugar da Série B da Liga 3, com nove pontos, também sem qualquer derrota, nos seis jogos já disputados.

O Benfica poderá alinhar com vários jogadores menos utilizados pelo treinador alemão Roger Schmidt, uma vez que, na terça-feira, defrontou o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões (1-1), e na próxima sexta-feira visita o FC Porto, segundo posicionado no campeonato, com menos três pontos, em partida da 10.ª jornada.

Os 'encarnados' são recordistas de troféus, com 26 títulos conquistados, mas não erguem a Taça de Portugal desde 2017, tendo depois disso perdido as finais de 2019/20 e 2020/21, enquanto o Caldas tem como desempenho na prova uma presença nas meias-finais, na época 2017/18.

O Benfica é o primeiro dos três 'grandes' a jogar na terceira ronda, que marca a entrada em cena das equipas do escalão principal, com o FC Porto, detentor do troféu e campeão nacional, e o Sporting a visitarem no domingo Anadia e Varzim, respetivamente, ambos da Liga 3.

Além do Benfica, mais sete equipas da I Liga estreiam-se hoje na 'prova rainha' do futebol português: Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Marítimo, Famalicão, Vizela e Santa Clara.

Na sexta-feira, o Estoril Praia foi a primeira equipa do primeiro escalão a entrar em ação e a seguir em prova ao vencer em casa do Amora, da Liga 3, por 3-2, enquanto nos outros dois jogos, as duas equipas da II Liga, BSAD e Moreirense, seguiram em frente, ao afastarem Olhanense (Campeonato de Portugal) e Vilafranquense (II Liga), respetivamente.

Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal de 2022/23 realizam-se em 08, 09 e 10 de novembro e o sorteio está agendado para terça-feira.

Programa e resultados da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

- Sexta-feira, 14 out:

Olhanense (CP) -- BSAD (II), 0-2

Moreirense (II) -- Vilafranquense (II), 3-0

Amora (L3) - (+) Estoril Praia (I), 2-3

- Sábado, 15 out:

Fontinhas (L3) -- Arouca (I), 10h00 locais (11h00 em Lisboa)

Nacional (II) -- Oliveirense (II), 11h00

Serpa (CP) - Gil Vicente (I), 15h00

Canelas 2010 (L3) -- Vitória de Guimarães (I), 15h00

Mafra (II) - Marítimo (I), 15h00

Trofense (II) -- Famalicão (I), 15h00

Sanjoanense (L3) - Belenenses (L3), 15h00

Académico de Viseu (II) -- Oriental (D), 15h30

Penafiel (II) -- Vizela (I), 15h30

Imortal (CP) -- Farense (II), 15h30

Tondela (II) -- Santa Clara (I), 20h00

Caldas (L3) -- Benfica (I), 20h45

- Domingo, 16 out:

Rabo de Peixe (CP) -- Sertanense (CP), 14h00 locais (15h00 em Lisboa)

Montalegre (L3) - São João de Ver (L3), 15h00

Bragança (CP) -- Pevidém (CP), 15h00

Pêro Pinheiro (CP) -- Sporting de Pombal (D), 15h00

Courense (D) -- Camacha (L3), 15h00

Dumiense (CP) -- Real Massamá (L3), 15h00

Tirsense (CP) -- Leixões (II), 15h00

Valadares Gaia (CP) -- Desportivo de Chaves (I), 15h00

Oliveira do Hospital (L3) -- Rio Ave (I), 15h00

Machico (CP) -- Boavista (I), 15h00

Vitória de Setúbal (L3) -- Paços de Ferreira (I), 15h00

São Martinho (CP) -- Casa Pia (I), 15h00

Vianense (CP) -- Beira-Mar (CP), 15h00

Vilaverdense (L3) -- Portimonense (I), 15h00

Felgueiras (L3) -- Sporting de Braga (I), 17h00

Varzim (L3) -- Sporting (I), 19h00

Anadia (L3) -- FC Porto (I), 20h45