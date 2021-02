Vertonghen ameaça baliza. Benfica 0-0 Vitória SC (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 05 Fevereiro, 2021 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Depois do desaire nos descontos em casa do líder Sporting, o Benfica regressou ao Estádio da Luz para receber o Vitória de Guimarães. Para este encontro, e ainda sem Jorge Jesus no banco, os encarnados entraram com várias alterações na equipa em relação ao jogo de Alvalade.

As águias regressaram ao sistema tático habitual, com os dois centrais com mais tempo de jogo na presente temporada: Otamendi e Vertonghen. Mas era na frente de ataque (e no banco) que havia uma grande novidade. A ponta de lança Darwin Nuñez começou o jogo no banco de suplentes, sendo substituído na equipa por Haris Seferovic. Já Everton Cebolinha também regressou à equipa inicial.

Numa tarde marcada pelo frio e pela chuva, o jogo começou com o Benfica no ataque e, antes dos 10 minutos de jogo, criaram duas oportunidades de golo. O central Vertonghen foi à área cabecear à baliza, na sequência de um canto. O guardião vitoriano segurou a bola em cima da linha de golo. Logo a seguir, Haris Seferovic testou novamente a baliza minhota.

O Benfica manteve-se junto à baliza da equipa da cidade berço e, em duas ocasiões, Vertonghen voltou a saltar mais alto que a defensiva adversária.

A equipa do Vitória de Guimarães tentou responder, mas mostrava-se muito "apagada" no ataque. Em contraste, o Benfica instalou-se no meio campo e criou vários lances de perigo junto à baliza de Trmal, com destaque para um lance conduzido por Cebolinha.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Everton, Weigl, Taarabt e Cervi; Pizzi e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Svilar, Nuno Tavares, Morato, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Darwin Núñez, Gonçalo Ramos.

Onze do Vitória de Guimarães: Trmal; Sacko, Jorge Fernandes, Munin e Mensah; André André, Miguel Luís e André Almeida; Rúben Lameiras, Estupinan e Quaresma.

Suplentes do Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Suliman, Zié Ouattara, Pepelu, Wakaso, Luís Esteves, Edwards, Rochinha, Noah Holm.

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida, auxiliado por André Campos e Pedro Felisberto. No VAR está António Nobre.