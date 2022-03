Conheça os onzes de Benfica e Vizela

© EPA

O Benfica, terceiro classificado na I Liga de futebol, recebe o Vizela, 14.º, a partir das 20h15 desta sexta-feira, no Estádio da Luz, em jogo com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de futebol do Porto.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Lázaro, Morato, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves, Rafa, Gonçalo Ramos e Darwin

Onze do Vizela: Pedro Silva, Kouao, Bruno Wilson, Anderson, Kiki, Claudemir, Rashid, Kiko, Sarmiento, Samu e Cassiano

Suplentes do Benfica: Helton, Everton, Meïte, João Mário, Gil Dias, André Almeida, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Tomás Araújo

Suplentes do Vizela: Charles, Marcos Paulo, Mendez, Zohi, Aidara, Ofori, Nuno Moreira, Etim e Schettine

O Benfica não vai contar com Gilberto, Otamendi e Yaremchuk, com os três jogadores fora dos 21 convocados. A grande novidade é a ausência do lateral direito Gilberto, que terá ficado tocado no jogo da última jornada com o Portimonense, enquanto Yaremchuk recupera de gripe e Otamendi também estava condicionado devido a um problema físico no tornozelo.