Benfica volta a treinar no Seixal a 4 de maio após realização de testes à Covid-19

O Benfica vai regressar aos treinos no centro de estágios do Seixal a 4 de maio, com trabalho individual e em grupos divididos, depois de a equipa técnica e futebolistas serem testados, informou este domingo o clube.

"O Sport Lisboa e Benfica cumprirá assim, de forma rigorosa, o acordo de cavalheiros estabelecido por todos os clubes sob o patrocínio da Liga e dará início, desta forma, à designada fase de Retoma", indica o clube no seu site oficial na internet.

O regresso será feito de forma faseada até que os jogadores voltem a pisar os relvados do Seixal, com uma estratégia que obriga à despistagem da Covid-19, primeiro já na segunda-feira (27 de abril), com testes à equipa técnica liderada por Bruno Lage e à estrutura do departamento de futebol.

Na terça-feira, será então a vez dos jogadores e familiares, que serão testados nos seus domicílios.

"Após a obtenção destes resultados (sendo estes negativos), os atletas serão avaliados, nas instalações do Seixal, pelo Departamento Médico numa sala preparada para o efeito, em que qualquer dado clínico importante pode ainda ser motivo de eventual isolamento", referiu Ricardo Antunes, médico do clube.

Ainda antes do regresso aos treinos, os jogadores irão apresentar-se no Seixal a 2 e 3 de maio, num fim de semana que será dedicado a sessões de testes físicos, depois de uma longa paragem competitiva devido à pandemia do novo coronavírus.

Quando arrancarem os treinos individuais na segunda-feira de 4 de maio, os mesmos serão igualmente antecedidos de análises clínicas e o plantel será dividido em quatro grupos, com dois a trabalharem de manhã e outros dois de tarde.

"Não haverá qualquer contacto entre companheiros de equipa. O trabalho no ginásio terá o distanciamento adequado e o trabalho (...)", explicou o clube, adiantando a proteção de profissionais (fisioterapeutas, médicos e enfermeiros) e que o circuito nas instalações terá sentido único, para minimizar contactos.

No regresso, os jogadores continuarão a receber as refeições em casa e quando estiverem no Seixal terão quartos individuais, com casa de banho privativa, para se equiparem e tomarem banho, deixando de estarem juntos em balneário.

"O futebol do Sport Lisboa e Benfica cumpriu de forma escrupulosa - e continuará a cumprir - as normas e recomendações definidas pelas autoridades competentes e jamais deixará de ser parte ativa na constante campanha de pedagogia e educação social que deve perdurar", adianta o clube.

Na informação na sua página, o campeão nacional em título frisa que o "contexto é muito particular", mas que o clube quer "voltar a jogar e conquistar, em campo, 11 vitórias nos 11 jogos que faltam disputar para se encerrar a temporada 2019/20".

A I Liga foi suspensa a 12 de março por tempo indeterminado devido à crise sanitária existente com a pandemia do novo coronavírus, num momento em que estavam cumpridas 24 jornadas, com o FC Porto na liderança, com mais um ponto do que os encarnados'.

Desde a suspensão e até este domingo, com a jornada deste fim de semana incluída, não se realizaram sete dos 11 jogos que faltariam para terminar a Liga.

