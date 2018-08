Rui Vitória alerta para a "qualidade" do "dificílimo" PAOK

Odysseas Vlachodimos e Rui Vitória marcaram presença, esta tarde, na sala de imprensa do estádio da Luz para antecipar a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, que o Benfica vai disputar com os gregos do PAOK.

O guarda-redes, ex-Panathinaikos, com dupla nacionalidade alemã e grega, alertou para a "qualidade" dos jogadores da equipa grega, algo que obriga a que o Benfica esteja a 100% "do primeiro ao último minuto". Sobre o conhecimento que tem acerca do PAOK, por ter jogado no campeonato grego, garante que nada muda na sua abordagem ao encontro e que é preciso "respeitar o adversário".

Para chegar a este play-off, o Benfica deixou para trás o Fenerbahçe, na 3ª pré-eliminatória, mas Vlachodimos acredita que o nível de dificuldade apresentado pelo PAOK vai ser o mesmo: "dar o máximo" parece mesmo ser a fórmula necessária para que o Benfica saia vencedor do encontro com os gregos. Na hora de analisar o adversário, o guarda-redes diz que "não esperava" jogar com uma equipa grega, e considera que quem saiu a ganhar foi o futebol grego.

Rui Vitória quer Benfica a impor-se

Chegada a vez de Rui Vitória, o treinador dos encarnados diz ter a "perfeita noção" de que este é um jogo que o Benfica queria disputar, muito embora contra um adversário "dificílimo, que já eliminou boas equipas e que ainda nem está a jogar para o seu campeonato." Para o treinador "saber o que o adversário vai fazer e ter capacidade de impor o nosso jogo" parecem ser os pontos essenciais para que o clube da Luz vença. O PAOK é "uma equipa com jogadores experientes e maduros", resume.

O técnico acredita que o Benfica "está num bom momento e a evoluir de forma significativa", fator que Rui Vitória quer ver a ser levado em conta, mesmo apesar de Fernando Varela, jogador cabo-verdiano do PAOK, ter considerado que este é um jogo de "50/50", contas a que o treinador não quer ligar.

A participação no campeonato e a necessidade de articulação com outras competições é uma realidade, mas Rui Vitória prefere encarar um jogo de cada vez, não se inibindo de afirmar que o objetivo é não só vencer o PAOK como também o Sporting, no dérbi que se disputa este sábado, às 19h00.

Sobre a chegada de Corchia, lateral-direito francês emprestado pelo Sevilla ao Benfica, Vitória refere que é uma "alternativa" para a defesa, que compensa o azar de Tyronne Ebuehi (lesionou-se no joelho) e que vai dar jeito "num campeonato muito longo." É um jogador com "maturidade e capacidade", com a ressalva do treinador de que não "apaga" o trabalho de André Almeida.

Precisamente, André Almeida não treinou hoje, mas vai estar convocado, embora sem certezas de que jogue, revelou Rui Vitória. Fora da partida ficam Jonas e Castillo, por lesão.