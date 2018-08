Rui Vitória antevê Boavista e explica Gedson

Rui Vitória fez esta tarde a antevisão do encontro entre Benfica e Boavista, a contar para a 2ª jornada da liga portuguesa. Numa semana marcada por polémicas a envolver Benfica, FC Porto e Aves, o treinador dos encarnados não quis comentar a declaração feita ontem por Varandas Fernandes, que disse "temer que se fale mais do que acontece fora de campo do que dentro de campo", pedindo apenas "respeito" entre adversários.

Quanto ao Boavista, adversário deste sábado, Vitória diz saber que é uma equipa que vai "dificultar a vida" ao Benfica e que "se bate muito bem". Na hora da análise ao adversário, o treinador encarnado identificou "um sistema de 4 defesas, mais 4 homens no meio e um jogador atrás de um ponta-de-lança de qualidade" e dois jogadores a manter debaixo de olho: David Simão e Fábio Espinho.

A fórmula para o jogo, que diz servir para todas as equipas, foi dada de forma simples: "respeitar, olhar para elas, ver quais são as suas virtudes e as suas lacunas e pôr o nosso futebol em prática no campo", simplificou Rui Vitória.

O início de época intenso e o "menino" Gedson

O início de época do Benfica tem sido intenso e o treinador dos encarnados já tinha falado acerca da distância percorrida pelo seu plantel e o consequente cansaço, algo que diz "não valer a pena lamentar". Ainda assim, garantiu que prefere "jogar do que treinar".

Questionado sobre o rendimento de Gedson Fernandes, que marcou no empate encarnado contra o Fenerbahçe, Vitória diz que já "esperava" a integração do jovem, mas deixa a ressalva: "não é chegar aqui, estalar os dedos e já está (...) por mais voltas que se dê, há jogadores e formações de qualidade em todo o mundo, mas a diferença é a porta aberta para a equipa principal. Se o treinador abrir a porta, tudo isto faz sentido. Chegou, aprendeu rápido, foi ensinado rápido. A diferença está na porta aberta e no envolvimento destes jovens no trabalho que se faz", explicou Vitória.

Benfica e Boavista jogam este sábado, no Estádio do Bessa, às 19h00.