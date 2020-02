"O Benfica a jogar assim corre o risco de não ser campeão"

Benfica frente ao Shakhtar Donetsk, © EPA

O Benfica somou na quinta-feira, nos 16 avos de final da Liga Europa, o quarto jogo sem vencer. Depois da derrota contra o FC Porto, o empate com o Famalicão e a derrota frente ao Braga, os encarnados perderam também no jogo com o Shakhtar Donetsk por 2-1.

Num mês tudo mudou e, em declarações à TSF, o antigo vice-presidente do Benfica, José Manuel Capristano, não tem dúvidas: a equipa "está a jogar mal".

"O Benfica não pode continuar a jogar desta maneira porque corre o risco de perder tudo", adianta.

"Têm que resolver o problema de forma a que o Benfica não continue a jogar desta maneira, porque corre o risco que atrás destas exibições depois venham centenas de exibições, o que é péssimo para o Benfica, no futuro. A jogar assim, corre o risco de não ser campeão. Aliás exatamente o que aconteceu o ano passado ao nosso adversário, exatamente o mesmo. Também teve o campeonato na mão e realmente pela epopeia do Bruno Lage conseguimos ser campeões. Espero que só não se dê agora o inverso", frisa o ex-dirigente encarnado.

Os números não mentem, o Benfica está em crise de resultados e exibição. A derrota na Ucrânia foi o quarto jogo consecutivo dos encarnados sem vencer.

Apesar da exibição negativa, o resultado ainda permite ter alguma esperança. Para o Vice-presidente do Benfica, este resultado foi muito melhor que a exibição, porque é "o resultado que se nós formos eliminados, sê-lo-emos no Estádio da Luz e não na Ucrânia".

"Toda a gente que viu e jogo infelizmente tem de pensar que o Benfica jogou mal, porque quem disser que o Benfica jogou bem, está ver um jogo só que eu não vi. O Benfica tem estado realmente mal. Mesmo para além destes últimos resultados com derrotas, mesmo antes, lembro-me do jogo com o Aves. O último classificado ganhou, mas jogou mal. Quer dizer, o Benfica está a jogar mal, faz-me confusão que o Benfica está a jogar tão pouco", alerta José Manuel Capristano.

Da direção aos treinadores, José Manuel Capristano, ainda tem confiança na estrutura. "O treinador é o mesmo, a cabeça dele é a mesma, o interesse dele é o mesmo. É ele e a sua estrutura que têm de resolver o problema, não somos nós que estamos cá fora. O Benfica sempre teve massa crítica. Agora, criticar construtivamente, não destrutivamente, porque o Benfica precisa de união", disse.

O próximo jogo está marcado para segunda-feira, dia 23 de fevereiro, em Barcelos, frente ao Gil Vicente.