Bento admite que tem uma proposta de Portugal

Bento vai deixar o futebol brasileiro

Por Miguel Jorge Fernandes 22 Junho, 2023 • 08:55

O guarda-redes do Athletico Paranaense foi questionado sobre o futuro, depois do encontro frente ao São Paulo, da 11.ª jornada do Brasileirão. Bento não escondeu o jogo sobre uma proposta que recebeu de Portugal.

"Chegou sim, mas os meus empresários estão a tratar disso, eu tento estar concentrado no futebol, que é o mais importante para mim. Os meus agentes têm a minha confiança e por isso deixo nas mãos deles e do clube para resolverem tudo da melhor maneira. Mas é como já disse, o meu foco agora está no Athletico", revelou o guarda-redes de 24 anos.

O São Paulo venceu por 2-1 o Athletico Paranaense, mas o destaque no final do jogo foi para a confirmação do próprio Bento de que tem o passe a ser negociado para ser transferido para o futebol português. O Benfica admite negociar o jogador por valores próximos de 10 milhões de euros.

Bento já tem 35 jogos realizados este ano com a camisola do Athletico Paranaense.