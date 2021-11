Benzema condenado a um ano de pena suspensa

O atleta vai ter de pagar 75 mil euros de indemnização © Gabriel Bouys/AFP

Por TSF com Lusa 24 Novembro, 2021 • 10:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogador francês do Real Madrid Karim Benzema foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa por tentativa de chantagem ao antigo colega de seleção Mathieu Valbuena. Além da pena suspensa, Benzema vai ter de pagar uma indemnização de 75 mil euros.

Em causa está o caso de tentativa de extorsão em 2015 por causa de um vídeo com cenas sexuais que envolvia o antigo colega na seleção francesa e levou o jogador do Real Madrid a ser afastado da seleção francesa durante cinco anos.

A sentença do tribunal de Versalhes foi anunciada esta quarta-feira e é mais pesada do que a pedida pelo Ministério Público francês que tinha solicitado a aplicação de uma pena de prisão com pena suspensa de apenas dez meses e uma multa de 75 mil euros.

Karim Benzema não esteve presente no tribunal, mas o seu advogado, Sylvain Cormier, considerou que a sentença é "escandalosa" e garantiu que vai apresentar recurso da decisão.

O caso remonta a 2015, quando Valbuena pediu a Axel Angot, residente em Marselha, para transferir artigos do seu telemóvel para um novo dispositivo, sendo que este encontrou imagens com conteúdo sexual, e, juntamente com Mustapha Zouaoui, teria ameaçado Valbuena de tornar o conteúdo público.

Para ter um intermediário, a dupla contactou Karim Zenati, amigo de infância de Benzema, atleta que posteriormente falou com Valbuena, tentando convencê-lo a falar com o seu conhecido - daí a vítima acreditar que o seu parceiro de seleção fazia parte do grupo.

Na altura, Benzema defendeu-se das acusações, alegando que apenas "queria ajudar um amigo, sem causar dano a Valbuena".

Os outros quatro acusados foram também condenados, mas as penas aplicadas foram inferiores às pedidas pelo Ministério Público.

*Em atualização