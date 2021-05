Benzema regressa à seleção francesa e defronta Portugal no Euro2020

Karim Benzema ao lado do selecionador Didier Deschamps © AFP (arquivo)

O avançado do Real Madrid Karim Benzema regressou esta terça-feira aos convocados da seleção francesa de futebol, depois de ter estado mais de cinco anos fora dos eleitos do selecionador gaulês Didier Deschamps.

A efetuar uma época excecional ao serviço dos 'merengues', com 29 golos em 45 jogos, Benzema volta finalmente às escolhas de Deschamps, depois de ter ficado de fora por causa de suspeitas de ter estado envolvido no caso de extorsão ao seu compatriota Mathieu Valbuena. Benzema, formado no Lyon, tem julgamento marcado para 20 a 22 de outubro, no tribunal de Versalhes.

O avançado, de 33 anos, cuja última aparição pela seleção gaulesa remonta a 08 de outubro de 2015, quando fez dois golos na goleada (4-0) à Arménia, faz assim parte da lista de 26 jogadores que vão participar no Euro2020, competição adiada um ano devido à covid-19.

Além de Benzema, destaque na lista hoje divulgada para as chamadas do defesa dos espanhóis do Seviha Jules Koundé, em estreia nos convocados da seleção francesa, e do avançado dos alemães do Borussia Moenchegladbach Marcus Thuram, que conta três internacionalizações.

Presença certa, salvo qualquer lesão, terá o guarda-redes e capitão Hugo Lloris, bem como Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.

Apesar da reduzida utilização ao serviço do Chelsea, Olivier Giroud faz igualmente parte da lista, da qual não consta Anthony Martial, recentemente lesionado, e cuja versão definitiva deverá ser entregue à UEFA no dia 01 de junho.

No Europeu, a disputar entre 11 de junho e 11 de julho, a França integra o grupo F, juntamente com a seleção portuguesa, detentora do título, a Alemanha e a Hungria.

Lista de convocados anunciada hoje por Didier Deschamps:

- Guarda-redes: Hugo Lloris (Tottenham/Ing), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Marselha).

- Defesas: Lucas Digne (Everton/Ing), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munique/Ale), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Sevilha/Esp), Clément Lenglet (Barcelona/Esp), Benjamin Pavard (Bayern Munique/Ale), Raphaël Varane (Real Madrid/Esp) e Kurt Zouma (Chelsea/Ing).

- Médios: N'Golo Kanté (Chelsea/Ing), Thomas Lemar (Atlético Madrid/Esp), Paul Pogba (Manchester United/Ing), Adrien Rabiot (Juventus/Ita), Moussa Sissoko (Tottenham/Ing) e Corentin Tolisso (Bayern Munique/Ale).

- Avançados: Wissam Ben Yedder (Mónaco), Karim Benzema (Real Madrid/Esp), Kingsley Coman (Bayern Munique/Ale), Ousmane Dembélé (Barcelona/Esp), Olivier Giroud (Chelsea/Ing), Antoine Griezmann (Barcelona/Esp), Kylian Mbappé (Paris SG) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach/Ale)