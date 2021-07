Bernardo Pereira sagrou-se campeão do mundo de SS1 júnior em canoagem de mar

O canoísta português Bernardo Pereira © Federação Portuguesa de Canoagem

Por Lusa 04 Julho, 2021 • 19:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O canoísta português Bernardo Pereira sagrou-se este domingo campeão do mundo da SS1 júnior, classe na qual é tricampeão nacional, durante os Mundiais de canoagem de mar, que decorrem na ilha de Lanzarote, nas Canárias.

Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, percorreu os 25 quilómetros da prova em 01:35.02 horas, com mais de sete minutos de vantagem sobre o sul-africano Josua Smith (01:42.08), que foi segundo.

O português Oleksandr Bobusky concluiu a prova na terceira posição, com a marca de 01.42.11 horas. Em seniores, Fábio Cameira foi o melhor português, com a 12.ª posição em SS1, seguido de David Fernandes, que foi 13.º, numa prova vencida pelo sul-africano Nicolas Nothen da África do Sul.

No setor feminino, Carlota Duarte foi oitava classificada em SS1, numa competição conquistada pela sul-africana Michel Burn.