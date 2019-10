Bernardo Silva acusado de conduta imprópria pela federação inglesa

© António Cotrim/Lusa

O português Bernardo Silva, avançado do Manchester City, foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa francês Benjamin Mendy, anunciou esta quarta-feira o organismo.

Em causa está um tweet publicado por Bernardo Silva com a imagem em criança de Benjamin Mendy, colega de equipa e amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, acompanhado da ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos, com a pergunta "adivinhem quem é?".

A FA, que dá até 9 de outubro para Bernardo Silva responder, alega que este comentário constitui uma violação agravada dos seus códigos de conduta, por "incluir referência, expressa ou implícita, à raça e/ou cor e/ou origem étnica".

A situação criou polémica, com a Associação de Combate ao Racismo 'Kick Out' a pedir para que a FA tomasse medidas e Bernardo Silva apagou quase de imediato o 'tweet', lamentando que não seja possível "brincar com um amigo".

Na carta, enviada na quinta-feira à federação inglesa, Bernardo Silva juntou um depoimento de Mendy, em que o companheiro de equipa no Manchetser City diz não ter ficado ofendido.

A FA já tinha também escrito ao Manchester City, solicitando informações ao clube.

O treinador dos 'citizens', o espanhol Pep Guardiola, defendeu o internacional português, referindo que se tratou de "uma simples piada" entre Bernardo e Mendy, que são grandes amigos, acrescentando ser completamente errado pensar que o 'tweet' tinha conotação racista.