Bernardo Silva marca em Old Trafford e ajuda City a ficar perto da final

O internacional português Bernardo Silva marcou hoje o primeiro golo do Manchester City na vitória por 3-1 sobre o rival Manchester United, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa de futebol.

Em Old Trafford, Bernardo Silva - que foi aposta de Pep Guardiola no 'onze' titular, ao contrário de João Cancelo, que não saiu do banco de suplentes - adiantou os 'citizens' aos 17 minutos, com um pontapé forte e colocado, que não deu quaisquer hipóteses de defesa ao espanhol David de Gea.

Pouco depois da meia hora, aos 33 minutos, o internacional luso assistiu o argelino Riyad Mahrez para o segundo tento do vencedor das últimas duas edições da Taça da Liga, antes de Andreas Pereira dilatar a vantagem dos visitantes, com um autogolo, aos 38.

No segundo tempo, aos 70 minutos, Marcus Rashford reduziu para os 'red devils', que tiveram o lateral português Diogo Dalot no banco de suplentes.

O encontro da segunda mão das meias-finais está agendado para 29 de janeiro, no reduto do Manchester City.

A outra meia-final da prova vai colocar frente a frente Leicester e Aston Villa, que jogam a partida da primeira mão na quarta-feira.