Bernardo Silva na primeira conferência de imprensa da seleção nacional no Catar

Por TSF 19 Novembro, 2022 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Bernardo Silva está, este sábado, na primeira conferência de imprensa da seleção nacional no Catar.

Daqui a pouco, às 14h30, a equipa das quinas realiza o primeiro treino no Catar, onde o selecionador Fernando Santos deverá ter todos os 26 convocados à disposição, de forma a preparar a estreia no Mundial 2022, diante do Gana, na quinta-feira.

O avançado Cristiano Ronaldo, que falhou o treino na véspera do particular vitorioso com a Nigéria (4-0), em Lisboa, assim como o jogo, devido a uma indisposição gástrica, poderá juntar-se ao grupo no relvado.

A estreia de Portugal no grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.