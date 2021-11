Bernardo Silva fora de jogo com a Irlanda devido a problemas físicos

O avançado Bernardo Silva © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O avançado Bernardo Silva voltou esta quarta-feira a falhar o treino da seleção portuguesa de futebol, devido a problemas físicos, na véspera do desafio com a República da Irlanda, referente ao grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022.

O jogador dos ingleses dos Manchester City não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, e prossegue com a recuperação a uma mialgia, pelo que está em dúvida para o confronto com os irlandeses, na quinta-feira, em Dublin.

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição os restantes 24 convocados, que foram divididos em dois grupos para realizarem exercícios com bola, à exceção dos três guarda-redes, que trabalharam à margem, junto de uma das balizas.

A partir das 12:00, Fernando Santos e um jogador a designar irão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa de antevisão ao desafio com os irlandeses.

O encontro está agendado para as 19:45, no Estádio Aviva, em Dublin, e será dirigido pelo espanhol Jesus Gil Manzano.

Portugal, segundo classificado, com 16 pontos, menos um ponto (e menos um jogo) do que a líder Sérvia, são as únicas seleções com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

Se vencer ou empatar em Dublin, a formação das 'quinas' só precisa de pontuar face à Sérvia para se qualificar diretamente e, se perder com os irlandeses, necessita de bater os sérvios.