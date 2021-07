Besiktas anuncia contratação de Valentin Rosier ao Sporting

O lateral direito Valentin Rosier © DR

O Besiktas anunciou esta sexta-feira que o lateral direito Valentin Rosier, futebolista que estava vinculado ao Sporting, assinou contrato com o clube, sem especificar a duração do mesmo.

"Acreditamos que Valentin Rosier prestará serviços importantes ao nosso clube e damos-lhe as boas-vindas. Ele conquistou o coração dos nossos adeptos pelo seu amor demonstrado ao clube e pela dedicação com que defendeu esta camisola", pode ler-se no site do Besiktas.

Rosier já tinha atuado no Besiktas na época passada, ao serviço do qual se sagrou campeão da Turquia a época passada, por empréstimo do Sporting, clube onde nunca se chegou a afirmar depois de ter sido contratado aos franceses do Dijon, por 5,3 milhões de euros, em junho de 2019.

O Besiktas não divulgou a duração do contrato nem o valor da transferência, mas a imprensa turca revela que o novo vínculo do jogador francês é válido por quatro temporadas, até junho de 2025, e que o clube de Istambul vai pagar ao Sporting cerca de 5,1 milhões de euros, com um adicional de 500 mil euros mediante a concretização de alguns objetivos.

O clube de Istambul, que alcançou o 16.º título da sua história, terminou a Liga turca na época passada empatado pontualmente com o Galatasaray (84), mas com vantagem na diferença de golos sobre o seu rival (45 para 44), naquele que o primeiro critério de desempate da competição.