Conheça o onze do Sporting para o jogo com o Besiktas

Por Cátia Carmo 19 Outubro, 2021 • 16:37

O Sporting desloca-se a Istambul para defrontar o Besiktas, um encontro decisivo esta terça-feira, onde o clube português discute a possibilidade de se apurar para os oitavos da Liga dos Campeões.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

A situação não está fácil para os leões, que ocupam a quarta posição no grupo C, sem qualquer ponto, depois de terem somado derrotas com Ajax (5-1) e Borussia Dortmund (1-0), pelo que só a vitória interessa aos comandados de Rúben Amorim.

O encontro de Istambul está agendado para as 18h45 locais (17h45 em Lisboa) e será dirigido pelo esloveno Slavko Vincic.

Suplentes do Sporting: André Paulo, João Virginia, Jovane Cabral, Nuno Santos, Luís Neto, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Ricardo Esgaio e Daniel Bragança.