Bétis conquista Taça do Rei de Espanha pela terceira vez

© Jose Manuel Vidal/EPA

Por Lusa 24 Abril, 2022 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bétis conquistou no sábado a terceira Taça do Rei de Espanha de futebol da sua história, ao bater na final o Valência no desempate por grandes penalidades (5-4), após o empate verificado (1-1) no prolongamento.

Em Sevilha, no Estádio La Cartuja, Borja Iglesias deu vantagem ao Bétis logo aos 11 minutos, mas, ainda na primeira parte, aos 30, Hugo Duro repôs a igualdade, resultado que se manteve inalterado até à decisão por penáltis.

William Carvalho foi titular na equipa de Sevilha (foi substituído durante o prolongamento, aos 102 minutos), enquanto no Valência o avançado Gonçalo Guedes esteve a tempo inteiro e Thierry Correia foi lançado na segunda parte, aos 79.

Guedes marcou com sucesso a terceira grande penalidade do Valência, antes do norte-americano Yunus Musah falhar o alvo para a equipa 'che' (atirou por cima da barra), no lance que acabou por decidir a final.

Depois de 1977 e 2005, o Bétis voltou a levantar a Taça do Rei, enquanto o Valência falhou a possibilidade de conquistar o troféu pela nona vez.