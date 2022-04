Beto e a comunicação de Fernando Santos. O engenheiro do "sonho" mundial

Beto © Carlos Vidigal Jr/Global Imagens

O discurso de Fernando Santos no final do jogo que deu a qualificação de Portugal para o campeonato do mundo deu o mote. Para o guarda-redes Beto Pimparel, vencedor da Liga das Nações por Portugal, o selecionador nacional volta, com um discurso virado para o balneário, mas não só, a promover nos jogadores e adeptos um estado de otimismo que, acredita o selecionador nacional, pode impulsionar a equipa rumo à conquista inédita de um campeonato do mundo.

"É o que o treinador sempre transmitiu aos jogadores. Em primeiro lugar há que acreditar que é possível. Lembro-me que no Euro2016, Fernando Santos foi a primeira pessoa a acreditar que era possível sermos campeões da Europa. Vem na mesma linha de comunicação, de crença na nossa seleção", considera o guarda-redes português de 39 anos.

A avaliar pela qualidade das soluções e pela experiência do grupo, Beto não tem dúvidas sobre uma possível candidatura ao título. "É legítimo da nossa parte sonhar que somos candidatos a ser campeões do mundo. Mas há que fazer por isso. Acredito que vamos chegar ao Catar e impor a sua vontade, mas também a sua qualidade", acrescenta.

A passagem pelo play-off com Turquia e Macedónia do Norte esclareceu as dúvidas sobre esta equipa nacional. "Foi a confirmação daquilo que é a identidade de uma equipa técnica, dos nossos jogadores, das nossas competências. Pela qualidade que temos, não deveríamos ter ido ao play-off sequer", considera Beto. "Demos uma grande resposta. Toda a gente colocava em dúvida a nossa qualidade, mas conseguimos provar a nossa qualidade. Era um pecado, um crime, se esta seleção não estivesse presente no campeonato do mundo."

Depois de anos de convívio no balneário com Cristiano Ronaldo e Pepe, Beto recusa apontar 2022 como ano da despedida da seleção para estas duas figuras. "Aconteça o que acontecer, tanto Pepe como o Cris [Cristiano Ronaldo] já deixaram a sua marca na seleção. Não será o que vão fazer no campeonato do mundo que vai definir um trajeto de dez ou quinze anos de seleção", considera. "Não sei se será o último mundial. Como Ronaldo disse, é ele quem vai definir quando se vai retirar da seleção e do futebol. Espero vê-lo muito mais tempo ao serviço da nossa seleção".

Ainda assim, Beto Pimparel lembra que está na cabeça dos jogadores a oportunidade que representa a participação no mundial do Catar. "É uma oportunidade de ouro, todos os jogadores anseiam que chegue esta prova. Tanto Pepe como o Cristiano, tanto o Bernardo como o João, tanto o "Zé" ou o "Manuel" vão para o campeonato do mundo pensado que pode ser o último. É para desfrutar e para ganhar". Seguem-se meses de preparação, a começar já pelo sorteio da fase de grupos em que Portugal fica a conhecer os adversários da primeira fase.