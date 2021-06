Beto no FC Porto, Semedo desejado. Mbemba e Diogo Leite de saída

Beto Betuncal © Luís Forra/EPA

O atacante do Portimonense Beto, dificilmente vai fugir aos azuis e brancos, sabe a TSF. A esta altura, está tudo muito bem encaminhado para o que o melhor marcador dos algarvios rume ao Dragão.

Beto tinha vários interessados mas deu preferência ao clube da invicta, beneficiando o Porto também das boas relações que tem com a equipa do Algarve.

Mas Beto não é o único a entrar pela porta dos azuis e brancos. Prepara-se no FC Porto uma autêntica revolução no eixo defensivo.

Mais dois defesas centrais estão a caminho. Fábio Cardoso do Santa Clara e a TSF sabe que Ruben Semedo é o desejo maior de Sérgio Conceição.

O treinador dos Dragões manifestou esse desejo a Pinto da Costa para contratar o central do Olympiacos. Conceição tem planos para Pepe Marcano, Fabio Cardoso e Ruben Semedo, os quatro defesas centrais com quem o técnico dos dragões quer trabalhar.

Pode avançar ainda a TSF que Diogo Leite e Mbemba têm a porta de saída aberta. Pelo menos um deles vai sair, mas é desejo do FC Porto encaixar uma boa verba com os dois.

Certo é que até 1 de julho não deve haver confirmações do lado portista.