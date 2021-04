Beto tem clubes interessados do futebol português

Beto representa o Portimonense e já apontou 11 golos na I Liga © EPA

Há perguntas e conversas sobre Beto. O interesse no ponta de lança do Portimonense está a crescer no futebol português, a garantia é dada à TSF pelo representante do jogador, Pedro Berjano Oliveira.

"Um jogador com estas características, com 23 anos, 1 metro e 94 cm, rápido e forte fisicamente, com faro de golo, acaba sempre por despertar olhares e perguntas. Há de facto esses olhares e perguntas, mas tudo a seu tempo. Porque também existem datas e "timings" a respeitar, bem como entidades, para depois surgirem as decisões que têm que se tomar", garantiu o representante de Beto.

O ponta de lança do Portimonense tem mercado em Portugal e a TSF já tinha avançado que os três grandes - Porto, Benfica e Sporting - têm Beto referenciado para as listas de reforços do mercado de verão.

O avançado já marcou esta temporada 11 golos, em 25 jogos. O último frente ao Benfica. Uma notícia de uma boa época que também já chegou lá fora, e com perguntas de clubes estrangeiros, "até porque o mundo de hoje em dia, ajuda à propagação de aquilo que são as imagens e sons daquilo que acontece. É normal que a informação das qualidades do Beto sejam conhecidas, não só a nível nacional, como internacionalmente", sublinhou à TSF, Pedro Berjano Oliveira.

Mesmo com toda esta atenção, e o interesse de outros clubes, o representante de Beto, garante que o jogador continua muito tranquilo, "e muito focado, não tem tido muito contacto com o "buzz" da imprensa em seu redor. Essa é uma das características do Beto. Acredita em si, nos valores coletivos, e isso basta para ele. Com a sede de trabalho para vencer. O resto é uma consequência", avançou o representante do jogador do Portimonense.

Nesta entrevista na TSF, Pedro Berjano Oliveira, garante que Beto tem condições para evoluir em patamares superiores, mas que só no final da época o ponta de lança se vai preocupar com esses processos.

"Com a atenção que ele está a despertar vai haver muito a conversar no final da época. Agora se ele fica no Portimonense, ou muda de clube, depende dessa avaliação que se vai fazer nessa ocasião. Agora, com as características do Beto, de um jogador diferenciador, é normal que o caminho dele seja evolutivo".

Beto chegou ao Portimonense em 2019, proveniente do Olímpico de Montijo. Antes jogava no Tires. Pedro Berjano Oliveira representante do ponta de lança, desde que jogava nos distritais, garante que o jovem jogador sempre revelou humildade, vontade de trabalhar e um foco em aprender, quando nos cruzámos e começámos a trabalhar ainda nos distritais, surgiu rapidamente a simbiose daquilo que era a vontade de crescer e aflorar primeiro o homem e depois o atleta".

Pedro Berjano Oliveira, representante de Beto, confirma que o avançado do Portimonense está referenciado pelos três grandes em Portugal: FC Porto, Benfica e Sporting. A TSF também está em condições de avançar que também existem clubes dos principais campeonatos europeus com o jogador português sob observação.