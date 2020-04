Beunardeau é a primeira rescisão no Desportivo das Aves por salários em atraso

© Gerardo Santos / Global Imagens

O guarda-redes francês Quentin Beunardeau rescindiu contrato com o Clube Desportivo das Aves devido a salários em atraso.

O jogador foi alvo, nos últimos dias, de um processo disciplinar por parte do clube depois de declarações na comunicação social em que lamentava a situação da SAD e os incumprimentos salariais para com os jogadores.

Ao que a TSF apurou, a SAD do clube de Vila das Aves ainda não foi notificada da rescisão unilateral pedida pelo jogador. O Desportivo das Aves não tem ainda conhecimento de outros pedidos por parte de outros atletas do plantel e insiste que estar a tentar regularizar a situação com os atletas.

Em comunicado, divulgado pelos representantes do jogador francês, o atleta fala, em discurso direto em "insustentabilidade da SAD" do Aves, lembrando os salários em atraso a vários atletas. Beunardeau agradece ainda o apoio dos adeptos do clube.

Os representantes do jogador explicam também neste comunicado à imprensa que o facto do"incumprimento ser total para alguns jogadores e parcial para outros", lamentando que "ao contrário do jogador Beunardeau", outros receberam a integralidade ou parcelas dos valores salariais em dívida.