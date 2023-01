Bilhetes para a final da Taça da Liga colocados à venda pelos clubes

© Foto de Wesley Tingey na Unsplash

Os bilhetes para a final da Taça da Liga, que vai opor Sporting a FC Porto, no sábado, em Leiria, foram esta quinta-feira colocados à venda, através dos clubes finalistas, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Em comunicado, a LPFP dá conta de que os ingressos "estão disponíveis para venda, a partir de hoje, única e exclusivamente nas plataformas dos respetivos clubes e com critérios de venda definidas pelos próprios".

O clássico entre Sporting, quatro vezes vencedor da Taça da Liga, incluindo as duas últimas, e FC Porto, que procura o primeiro título na prova na sua quinta final, está marcado para sábado, às 19h45, em Leiria.

O Sporting já anunciou o início da venda de bilhetes através do seu sítio oficial na Internet para as 15h00, nas suas redes sociais.

Os 'leões' chegaram à sua sétima final ao vencerem o Arouca, por 2-1, na terça-feira, um dia antes de os 'dragões' baterem o Académico de Viseu, por 3-0, na segunda meia-final da 16.ª edição da competição.

Os bilhetes para as meias-finais foram vendidos através da plataforma da LPFP, que, no seu portal, dá conta da inexistência de ingressos para o jogo decisivo, mantendo, no entanto, que estes podem ser adquiridos, até sábado, na bilheteira do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa e na 'fan zone', no Jardim Luís de Camões, em Leiria.

"De referir ainda que, nas horas que faltam até à grande final entre Sporting e FC Porto, a LPFP irá disponibilizar mais informações sobre a bilhética relativa ao decisivo encontro da competição", lê-se ainda no comunicado da organização.