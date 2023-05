Bilhetes para o Benfica-Santa Clara estão "temporariamente esgotados"

Estádio da Luz © Filipe Amorim / Global Imagens

Os bilhetes para o Benfica-Santa Clara que se disputa no próximo sábado às 18h00, estão "temporariamente esgotados".

A informação é avançada esta terça-feira pelo Benfica, no seu site oficial.

A venda é exclusiva a sócios com quotas em dia. Milhares de sócios do Benfica estiveram desde o início da madrugada junto do Estádio da Luz para conseguirem comprar um bilhete. As bilheteiras abriram às 10h00 e em menos de duas horas e meia, os ingressos ficaram temporariamente esgotados.

Agora a única possibilidade para comprar um bilhete é no mercado secundário, onde os adeptos que tenham bilhetes de época - Red Pass - vendam o lugar que têm à disposição. Estes bilhetes vão estar à venda, para sócios do clube, a partir das 10h00 de quinta-feira.

O Benfica recebe o Santa Clara no Estádio da Luz no próximo sábado, às 18h00, num jogo da 34.ª e última jornada da Liga Bwin que terá relato na antena da TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.

À mesma hora o FC Porto recebe, no Estádio do Dragão, o V. Guimarães. O Benfica se vencer é campeão nacional.